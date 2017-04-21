Zehirli Kurbağa Yiyen Adam Öldü

Güney Kore'de bir kişinin yediği zehirli kurbağalar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Yonhap ajansının haberine göre, polis, Daejeon kentindeki bir restoranda, zehirsiz su kurbağası sanarak yediği kara kurbağalarından zehirlendiği düşünülen 57 yaşındaki adamın öldüğünü belirtti.



Daedeok Polis Merkezinden yetkililer, adamın, kendi tuttuğu ve restoranda muhafaza ettiği beş kurbağadan yapılan yemeği arkadaşlarıyla yediğini açıkladı.



Polis, yemeğini bitirmesinin ardından kusmaya başlayan adamın hastaneye kaldırıldığını, ertesi gün de hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Adamın, zehirli kurbağaları, yenilebilir su kurbağası sanmış olabileceğine dikkati çeken polis, iki kurbağa türünün birbirine benzediğini ve zehirli kara kurbağalarının, su kurbağalarının arasına karışmış olabileceğini söyledi.



Ölen adamla yemek yiyen arkadaşlarının da benzer semptomlar gösterdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Yapılan analizde, yemekte, bazı kurbağa türlerinde de bulunan bufotenin zehrine rastlandı.