Zehirlenen Kediyi Fabrika İşçisi Kurtardı

Gaziantep'te fabrikada işçi olarak çalışan bir kişi, yolda ölüm kalım savaşı veren kediyi fark ederek veterinere yetiştirdi. 3 gün yoğun bakımda kalan kedi yeniden sağlığına kavuştu.



Bir fabrikada çalışan Ahmet Demirtekin, işten evine dönerken yolda çocukların arasında can çekişen bir sokak kedisi gördü. Kediyi kucağına alarak en yakın veterinere götürdü. Veterinerin parazitsel enfeksiyon ve zehirlenme belirtileri gösteren kedi için çok geç kalındığını ve kurtulmasının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine ise hayvansever fabrika işçisi, masrafı kendisinin üstleneceğini, kediye bir an önce müdahale edilmesini istedi. Serum takılan kedinin gerekli tedavisine başlanıldı. 3-4 gün yoğun bakımda kalan kedi yeniden sağlığına kavuştu.



Veterinere yaklaşık 300 TL ücret ödeyen hayvansever işçi Demirtekin, yeniden sağlığına kavuşan kediyi alarak evine götürdü. - GAZİANTEP