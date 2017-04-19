Zehir Tacirlerinin "Benzin Deposu" Numarasını Polis Ortaya Çıkardı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir aracın benzin deposuna zulalanmış 13 kilo 655 gram esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı. Batı bölgesindeki kentlere Afyonkarahisar üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekiplerin Çay ilçesinde kontrol noktası oluşturarak bir aracı durdurdukları belirtildi. Araç içerisinde arama yapan ekipler, benzin deposunu sökerek spiral yardımı ile kestiler. Kesilerek açılan benzin deposundan 13 kilo 655 gram esrar çıkarken, zehir tacirlerinin uyuşturucuyu saklamak için geliştirdikleri bu yöntem polisi bile hayrete düşürdü.



Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR