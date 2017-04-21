Zehir Tacirlerine, 8'er Yıl 9'ar Ay Hapis

KAYSERİ'de polisin, eğitimli köpek de kullanarak bir araçta yaptığı aramada ele geçirdiği, yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilo 710 gram esrarla ilgili tutuklanan 2 kişi 8'er yıl 9'ar ay hapis, 3'er bin TL para cezasına çarptırıldı.



Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar Cebrail Fidan (30) ve Süleyman Çakıç (27) hazır bulundu. Ele geçirilen esrarı kilosu 500 TL'den Elazığ'ın Pülümür İlçesi'nden aldıklarını belirten sanıklar, satmak için Muğla'ya götürdüklerini söyledi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda her iki sanığı 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8'er yıl, 9'ar hapis, 3'er bin TL para cezasına çarptırdı.



Geçen 12 Şubat'ta Narkotik Suçlar Büro Amirliği polislerinin Kayseri- Malatya karayolu üzerinde yaptığı kontrollerde, 48 BM 149 plakalı panelvan araç durduruldu. Narkotik köpeği 'Sedef' de kullanılarak yapılan aramada aracın bagaj kısmının altındaki yedek lastiğin içinde 4 kilo 710 gram esrar bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Cebrail Fidan ve Süleyman Çakıç çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.



- Kayseri