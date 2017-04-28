Zehir Tacirleri Gözaltına Alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada iki zehir taciri metamfetamin ve bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.C. (47) ve S.T. (33) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 8 gram metamfetamin ile 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ