Zehir Taciri 2 Kişiye, 10'ar Yıl 5'er Ay Hapis

– KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan Vural Özçelik ve Nail Nazif Kaya 10'ar yıl, 5'er ay hapis cezasına mahkum oldu.



Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Vural Özçelik (48) ve Nail Nazif Kaya (30) ile tutuksuz sanıklar Levent T., Şahin K. ve Hasan B. hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Nail Nazif Kaya yaptığı savunmada uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Otomobillerimin elektrik işlerini yapan Vural ile birlikte onun bağından çıktık ve Yeni Sanayi'ye gittik. Vural eli boş olarak girdiği iş hanından, 'takım çantası' dediği poşetle çıktı. Tekrar bağa döndüğümüzde jandarma baskın yaptı. Jandarmayı gören Vural bana 'kaç' dedi. Poşet içerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum."



Tutuklu diğer sanık Vural Özçelik de yaptığı savunmada, konteyner içinde jandarma tarafından ele geçirilen uyuşturucu içme aparatları ile esrarın kendisine ait olmadığını, uyuşturucu madde satmadığını söyledi. Tutuksuz yargılanan diğer üç sanık da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunarak tahliyelerini talep etti.



Yargılama sonunda tutuklu sanıklar Vural Özçelik ve Nail Nazif Kaya'ya 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 10'ar yıl, 5'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Levent T. ve Şahin K.'ya da 'Uyuşturucu kullanmak'tan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, Hasan B. ise beraat etti. - Kayseri