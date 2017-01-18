Zehir Savaşçılarından Sümer'e Ziyaret

Antalya'da pilot uygulama olarak hayata geçirilen Zehir Savaşçıları Akademisi'nde (ZESA) bağımlılıktan kurtulan 4'ü bayan 20 madde bağımlısı, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'i ziyaret etti.



Kepez İlçesi Duacı Mahallesi'nde sağlık turizmi alanında hizmet veren Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi, Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele (UBAM) Federasyonu'nun önerisiyle Zehir Savaşçıları Akademisi (ZESA) hayata geçirildi. Madde bağımlılığı ile mücadele eden birçok derneğin destek verdiği akademide bağımlıların rehabilitasyonu için farklı bir yöntem uygulanıyor. Doğa içindeki sağlıklı yaşam merkezine 6 aylık süreyle alınan madde bağımlıları, her gün doğa yürüyüşü, kitap okuma, müzik dinletisi, fitness, spor, sauna, yüzme, yabancı dil, resim, masaj gibi birçok mental ve fiziksel eğitim ile sosyal aktivitelerle madde bağımlılığından kurtarılıyor.



Zehir Savaşçıları AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer' i ziyaret etti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kazım Doğan ve Federasyon Genel Müdürü İsmail Karakaş eşliğinde ziyarete katılan Zehir Savaşçısı 20 genç, İl Başkanı Sümer ve parti yetkililerine yaşadıkları hayatı anlatarak destek istedi.



Sorunlarını İl Başkanı Rıza Sümer' e dile getiren Dr. Kazım Doğan, "3 ay boyunca bu çocuklar için çalıştık. Madde bağımlısı gençlerin sadece kendileri değil, aileleri de dibe vuruyor. Biz bu gençlerimizi rehabilite ettik. Bu gençlerimiz hayata yeniden tutundular" dedi. Federasyon Genel Müdürü İsmail Karakaş ise; "Yurt dışında rehabilitasyon merkezleri var. Ancak ülkemizde bulunmuyor. Bağımlılar, ilaç takviyesi ile bazı kurumlarda tedavi ediliyor, aslında madde kullanımına devam ettiriliyor. Biz ise sosyal bir rehabilitasyon ve detoks programı uyguluyoruz. Bunun yanında sosyal adaptasyon süreçleri ve zihinsel terapi yöntemleri görüyorlar. Oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz" şeklinde konuştu.



Zehir Savaşçıları'nın tek tek hikayelerini anlatmalarını isteyen AK Parti İl Başkanı Sümer, hikayeleri dinledikten sonra, "Asıl konuşması gereken ve bunları en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Uyuşturucu ülkemizin kanayan bir yarası, hükümetimiz bu konuya titizlikle yaklaşıyor. Farklı bir yöntemle uyuşturucu ile mücadele eden sizlerin yanında olmak bizim görevimiz. Parti olarak sağlık alanında birçok reformlar yaptık. En başarılı olduğumuz alanlardan birisinin sağlık olduğu herkesin malumu. Madde bağımlılığı konusunda farklı bir yöntem uyguluyorsunuz. Başarıya ulaşan tüm tedavi yöntemlerinin desteklenmesi gerekir. Bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız" dedi. - ANTALYA