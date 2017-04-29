- Zebadani yerel meclis başkanı Cemil el Tinevi ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında imzalan tahliye anlaşması kapsamında Şam'ın Zebadani ilçesinden çıkarılan sivil ve askeri yetkililer, kuşatma sırasında halkın yaşadığı açlık ve insani koşulların zorluğunu anlattı. İdlib'teki AA muhabirine konuşan Zebadani yerel meclis başkanı Cemil el Tinevi, abluka altındaki zor günlerine ve tahliye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.