Zayn Malik'in Kitabı Türkiye'deki Okuyucusuyla Buluşuyor

İngiltere doğumlu, Pakistan asıllı Zain Jayadd Malik, bildiğimiz adıyla Zayn Malik, One Direction grubunda, en çok dikkat çeken isimlerden birisi olmuştu.



Geçtiğimiz yıllarda gruptan ayrılan ilk isim olmasıyla birlikte gündeme geldi. Bugün baktığımızda diğer grup üyelerinin de yollarına bireysel olarak devam etme isteği ile grubun dağıldığını görüyoruz.



Uzun zamandır kitabının çıkacağını duymuş olduğumuz Malik'in, Zayn isimli kitabı 21 Nisan'da Türkiye'deki raflarda yerini alacak. Bir süre önce yayımlanan, ülkemizde de birçok kişinin merakla beklediği kitap, HepKitap Yayınevi aracılığıyla okuyucuyla buluşuyor.



Malik, kaleme aldığı kitabında One Direction grubundan neden ayrıldığından, solo albümünü çıkarma yolunda karşısına çıkan zorluklara kadar her şeyi hayranlarına anlatıyor. Ayrıca kitapta Zayn Malik'in resimlerine, kendi çizimlerine ve şarkı sözlerine de yer veriliyor.