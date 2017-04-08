Zayi İlanları Tarih Oluyor

Artık kayıp pasaportlar için gazetelere zayi ilanı vermek gerekmediği bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, pasaportunu kaybedenlerin gazeteye zayi ilanı vermek yerine pasaport şube müdürlüklerine müracaat etmelerinin yeterli olduğunu açıkladı. Resmi internet sitesinde vatandaşların pasaportla alakalı sorularına cevap veren Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı,"Pasaportu kaybedilmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?" sorusuna da açıklık getirdi. Açıklamada, "Kaybettiğinizi bildirdiğiniz pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini için il ve ilçe pasaport müracaat merkezlerine müracaat etmeniz gerekir. Yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sadece pasaport cüzdan bedelini ilgili maliye birimlerine yatırmak suretiyle zayi ettiğiniz pasaportunuzda bulunan sürenin yeni alacağınız e-pasaporta aktarılması mümkün bulunmaktadır. Bunun yanında, kayıp olan pasaportunuz için ayrıca ülkemizde kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir." denildi.



Bir vatandaşın, "Pasaport aldıktan sonra nüfus cüzdanında (evlilik, boşanma, soyadı değişikliği, nüfus değişikliği vb) değişiklik olması sebebiyle pasaportumu değiştirmem gerekir mi?" sorusu da cevaplandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı'nın açıklamasında, "403 Sayılı Vatandaşlık Kanununda kimlik belgesi olarak pasaport da sayılmaktadır. Buna göre vatandaşlarımızın hamili oldukları pasaportlarının güncel nüfus cüzdanı ile aynı bilgileri taşıması gerekmektedir. Bu sebeple pasaportlarda yer alan kimlik bilgilerinden herhangi birisinin değişmesi halinde pasaportların yenilenmesi gerekmekte, pasaport yenilenmesi halinde pasaport seri numarası da değişmektedir. Ayrıca, süresi bulunan pasaport yenilemelerinde sadece pasaport cüzdan bedelinin yatırılması yeterlidir" ifadeleri yer aldı.



"Yeni tip elektronik pasaportuma çocuğumu işletebilir miyim?" sorusunu cevaplandıran Daire Başkanlığı, "Bakanlığımızca Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) belirlediği standartlarda e-pasaportlar 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlanılmıştır. Çocuk kaydettirme işlemlerine de son verilmiş olup, bu tarihten itibaren tüm pasaport müracaatları yeni tip e-pasaport müracaatı olarak alınmaktadır.



'Elektronik pasaportlarda refakate kayıt işlemi yapılamaz, bu pasaportlar temdit edilemez ve müşterek e-pasaport düzenlenemez.' hükmü gereği yeni tip e-pasaportlarda da refakat işlemi yapılmamaktadır" açıklamasında bulundu. - BURSA