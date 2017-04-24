Zavalla Kadın 'Evet' Dedi, Yumruğu Yedi

Zavalla kadın 'Evet' dedi, yumruğu yedi.

Zavalla Kadın 'Evet' Dedi, Yumruğu Yedi

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Kadın, Evet