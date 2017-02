Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi Açıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz, yeni anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz. Çünkü bu değişiklikle, ülkemiz güven ve istikrarlı bir yönetim yapısına kavuşacak, koalisyon hükümetleri dönemi tarih olacaktır." dedi.



Kaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, belediyelerin kadınlara yönelik kültür ve sanat alanında attığı her adımın toplumu daha güçlü kıldığını vurgulayarak, bu merkez gibi kadınların kendilerini daha da geliştirmelerine fırsat sunacak eserlerin kazandırılmasını son derece önemli ve değerli bulduğunu söyledi.



Bir toplumun güçlü olmasının kadınların nitelikli ve güçlülüğüne bağlı olduğunu ifade eden Kaya, "Hiç şüphesiz bugün kadınlarımızın güçlü olmalarını sahip olduğumuz demokrasimize borçluyuz." diye konuştu.



Demokrasiyi "en iyi kadının anlayabileceği ve sahip çıkacağı bir toplumsal iklim" şeklinde tanımlayan Kaya, Türkiye'nin kadınlarının bir süre önce yaşanılan acı tecrübede bunu tüm dünyaya gösterdiklerini anlattı.



Bakan Kaya, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kadınların da canları pahasına sokaklara çıktıklarını, aziz milletin demokratik iradesini çiğnetmemek adına ellerinde Türk bayraklarıyla tanklara karşı durduklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"O gece, eşlerine 'Bu gece sokağa çıkmazsan bir daha sokağa çıkamayabiliriz.' diyen kadınlarımız vardı. Allah o kadınlarımızdan razı olsun. 11 kadın şehidimiz var. 7'si Gölbaşı'nda Polis Özel Hareket Birliği'nde şehadete yürüdü. Onların ve bütün şehitlerimizin evlatları bizim evladımız. Devlet ve millet olarak onlara sahip çıkıyoruz ve bu bizim için kutsal bir görevdir. Bu milletin medeniyetindeki değerleri unuttuğunu zannedenler, 15 Temmuz'da yanıldıklarını bir daha unutmayacakları biçimde gördüler. Bizim medeniyet değerlerimizin temelinde insan vardır, hak ve adalet anlayışı vardır, milletin iradesine saygı vardır, hürriyet aşkı ve bağımsızlık vardır. 15 Temmuz'da medeniyetimizin ruh köklerinin ne kadar canlı olduğunu göstererek, milli iradeye sahip çıkan bu millete daha çok hizmet borcumuz var. O gün, sadece bir toplum olmadığını, aynı zamanda kadim bir medeniyet ruhuna sahip bir millet olduğunu ortaya koyan sizlere borcumuz var. Medeniyetimizin bekası ve daha da güçlü kılınması için de daha çok çalışacağız."



"Rejim değil, sistem değişikliği"



Anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan referandum hakkında da konuşan Kaya, şunları kaydetti:



"Biz, yeni anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz. Çünkü bu değişiklikle, ülkemiz güven ve istikrarlı bir yönetim yapısına kavuşacak, koalisyon hükümetleri dönemi tarih olacaktır. 93 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ben 65. Hükümet'in bakanıyım. Yani her 1,5 yılda bir hükümet kurulmuş. Bu vesileyle, yeni anayasa düzenlemesinin bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği içerdiğinin altını çizmek istiyorum. Ana muhalefet partisinin lideri sürekli 'Bu bir rejim değişikliğidir.' diye bir akıl bulandırma işlemine giderek işi de sulandırıyor. Elbette bu değişikliğe neden ihtiyaç olduğunu, kısa bir süre içinde mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev, meydan meydan bütün insanlarımıza anlatacağız. Çünkü, her alanda geleceğin güçlü Türkiye'sini milletimizle birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa süreci için sistemin daha güçlü ve etkin olması gerekiyor. Milletimiz, 15 Temmuz'da yazdığı destanla her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini bir kere daha ve güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. İnanıyorum ki bu aziz millet, o gün meydanlara çıkarak sergilediği iradesini, anayasa referandumunda yine güçlü biçimde ortaya koyacaktır."



Bakanlığın çalışmaları



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların kazanacağı her değerin, aileyi daha da güçlendireceğini vurgulayarak, bakanlık olarak, nesiller arası bağı ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek, aile odaklı projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.



"Torununa Bakan Büyükanneye Ekonomik Destek" projesinden bahseden Kaya, "Torununa bakan büyükanneye asgari ücretin yüzde 30'u seviyesinde bir ödeme yapacağız. Bu rakam yaklaşık 420 liraya denk geliyor. Proje, ilk etapta aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu illerimizde 5 bin ailede uygulanacak." bilgisini verdi.



Çocuğuna bakamayacak durumdaki ailelere Sosyal Ekonomik Destek (SED) programını başlattıklarını anlatan Kaya, "Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizden SED kapsamında düzenli destek verdiğimiz çocuk sayısı 92 bin 115'tir. Dönemsel olarak aile yanında çocuklara yaptığımız yardımları da buna dahil edersek bu rakam 137 bin 415'e ulaşıyor." ifadesini kullandı.



Bakanlık olarak 2016'da gerçekleşen 32 milyar liralık bütçenin yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar ve kız çocukları için kullandıklarını belirten Kaya, sadece evde bakım hizmetlerinde 482 bin engelli ve yaşlıya ayda 960 lira destek sağladıklarını kaydetti.



Bakan Kaya, kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesine yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 350 bin kız çocuğunun okulla tanıştığını anlattı.



Kaya, bu çalışmaların sonucunda, kız çocuklarının ortaöğretimde net okullaşma oranı 2003'te yüzde 45 iken 2016'da yüzde 80'e yükseldiğini dile getirdi.



"Kendi değerlerini güçlendirmeyen toplumlar yabancılaşır"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, ülke için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirterek, kadim değerleri de kültür ve sanatla güçlendireceklerini ve yaşatacaklarını anlattı.



Kaya, "Unutmayalım ki, kendi değerlerini güçlendirmeyen toplumlar yabancılaşır, yozlaşır ve kimliksizleşir." diye konuştu.



Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, AK Partili ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



Zat-ı Gül Kültür ve Sanat Merkezi hakkında



Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi sadece kadınlara hizmet verecek. Gazi Osman Paşa'nın eşi Zat-ı Gül Hanım'ın adı verilen merkezde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyo-kültürel çalışmalar gerçekleştirilecek.



Kadınların sosyal hayatta var olma mücadelesine destek olmak amacıyla açılan 2 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu merkezde sergi, toplantı, ders ve spor salonları, bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Merkez, toplam 3,7 milyon TL'ye mal oldu.



Merkezde geri dönüşüm malzemelerinden çanta yapımı, yöresel el nakışları, sim sırma, kasnakta tığ ile boncuk, dantel anglez, dekoratif ev aksesuarları, gravür folyo, tel kırma, tezhip, hüsnü-hat, porselen boyama, solfej, Türk sanat müziği, musiki ve tasavvuf, gitar, ney, kara kalem, yağlı boya resim, İngilizce, diksiyon, drama, liderlik eğitimi, hamilelik platesi, fitnees, yoga-plates, zumba, step-aerobik ve samurai savunma sporu alanlarında eğitim verilecek.