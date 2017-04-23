Zarrab, Yeniden Yargıç Karşısına Çıkıyor
Hakkında 75 yıl hapis cezası istenen Reza Zarrab, yarın hakim karşısına çıkıyor.
Hakkında 75 yıl hapis cezası istenen Reza Zarrab, yarın hakim karşısına çıkıyor. Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ise aynı gün Zarrab ile birlikte yargıç karşı çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Dunya.com
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