Zarrab, Yeniden Yargıç Karşısına Çıkıyor

Hakkında 75 yıl hapis cezası istenen Reza Zarrab, yarın hakim karşısına çıkıyor. Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ise aynı gün Zarrab ile birlikte yargıç karşı çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.