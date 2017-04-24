Zarrab ve Atilla Hakim Karşısına Birlikte Çıktı (2)

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakim karşısına birlikte çıktı.



Türkiye saati ile 17: 50'de başlayan duruşmaya önce Mehmet Hakan Atilla, ardından da Reza Zarrab, lacivert renkli mahkum giysileri içinde getirildi. Duruşmanın başında Yargıç Richard Berman, Zarrab ve Atilla'nın, kulaklıklar aracılığıyla tercümanı anlayıp anlamadıklarını sordu. İki taraf da "evet" yanıtı verdikten sonra duruşma başladı.



Yargıç Berman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştükleri ortaya çıkan Reza Zarrab'ın avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in, Atilla'nın davasına da müdahil olup olmayacaklarını sordu. Atilla'nın avukatı Victor Rocco, bu konunun ilerleyen günlerde belli olacağını, Atilla'nın kefaletle serbest bırakılması başvurusunu hazırlığında olduklarını söyledi.



Savcılık makamı, Zarrab hakkındaki suçlamaların ABD çıkarları açısından 'ciddi ve tehlikeli' olduğunu, bu durumun savunma tarafından küçümsendiğini belirtti. Savcılık, Zarrab'ın Türkiye ve İranlı üst düzey yetkililerle bağlantılı olduğunu söyledi.



Duruşma sonunda bir gazetecinin Türkiye'ye bir mesajı olup olmadığını sorması üzerine Mehmet Hakan Atilla, "Benim bu olaylara bir ilişkim olmadığını Türkiye'nin bilmesini istiyorum" dedi.



Atilla'nın avukatı, davanın duruşması için daha önce belirlenen 21 Ağustos tarihinin, istenen evrak ve bilgilerin toplanması için yeterli bir zaman olmadığını belirterek, duruşmanın daha sonraki bir tarihe alınmasını talep etti. - York