Zarrab ve Atilla Davalarının Birleştirilmesi Teklifi

New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönerken 27 Mart tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile New York'ta bir yıldır tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın davaları birleştirilmesi için mahkemeye dilekçe verildi.



Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve daha sonra istifası istenen, ancak istifa etmemesi üzerine kovulan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın yerine vekalet eden Joon H. Kim, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile hakkında 50 milyon dolar para cezası, 75 yıl da hapis cezası istenen Reza Zarrab ile aynı suçlamalarla tutuklanan, hakkında 2 milyon dolar para cezası, 50 yıl da hapis cezası istenen Mehmet Hakan Atilla'nın davalarının birleştirilmesini istedi.



"Suç niteliklerinin aynı olduğu gerekçesiyle"



Başsavcı vekili Joon H. Kim, mahkemeye sunduğu 29 sayfalık dilekçede, tutuksuz sanıklar Muhammed Zarrab, Can Zarrab, Kamelya Cemşidi ve Huseyin Najafzade'nin yanı sıra, tutuklu sanıklar Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla'nın aralarında bulunduğu isimlerin, "suç niteliklerinin aynı olduğu gerekçesiyle" davaların birleştirilmesini istedi.



Sarraf ve Atilla, 24 Nisan tarihinde New York'ta yargıç karşısına çıkacaklar. - York