Zarrab ve Atilla Aynı Gün Yargıç Karşısına Çıkacak
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ve İran asıllı işadamı Zarrab, 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ve İran asıllı işadamı Zarrab, 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Avukatının Atilla için tutuksuz yargınlanma istemesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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