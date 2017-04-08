Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Zarrab ve Atilla Aynı Gün Yargıç Karşısına Çıkacak
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7321 %0,54
EURO 3,9641 %0,24
PARİTE 1,0618 %-0,24
ALTIN 151,98 %1,72
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Zarrab ve Atilla Aynı Gün Yargıç Karşısına Çıkacak

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ve İran asıllı işadamı Zarrab, 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Zarrab ve Atilla Aynı Gün Yargıç Karşısına Çıkacak

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ve İran asıllı işadamı Zarrab, 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Avukatının Atilla için tutuksuz yargınlanma istemesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Zahit Şeyhanoğulları, Resmi Gazete, Halk Bankası, Halkbank, 24 Nisan, Avukat, Yargı, Iran, İran