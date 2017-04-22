Zara - Metin Şentürk

22 Nisan'da gerçekleşecek olan muhteşem konserde özel sürprizler sizi bekliyor.

Zara - Metin Şentürk

22 Nisan'da gerçekleşecek olan muhteşem konserde özel sürprizler sizi bekliyor. Lezzetli menülerimiz ile müziğin en güzel tınıları sizlerle!

Bilet Sahiplerinin 0312 460 19 08 ve 0553 050 19 07 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.

20: 30 – 21: 00 = Konser Salonuna Geçiş

21: 30 – 23: 00 = Metin Şentürk

23: 15 - 01: 00 = Zara

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Gölbaşi

Mekan : Winner İncek

Mekan Adresi : Hacılar, 1262 Sokak No: 6 İncek

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Zara - Metin Şentürk

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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