22 Nisan'da gerçekleşecek olan muhteşem konserde özel sürprizler sizi bekliyor. Lezzetli menülerimiz ile müziğin en güzel tınıları sizlerle!



Bilet Sahiplerinin 0312 460 19 08 ve 0553 050 19 07 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



20: 30 – 21: 00 = Konser Salonuna Geçiş



21: 30 – 23: 00 = Metin Şentürk



23: 15 - 01: 00 = Zara



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Gölbaşi



Mekan : Winner İncek



Mekan Adresi : Hacılar, 1262 Sokak No: 6 İncek



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Zara - Metin Şentürk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır