Zara Esnaf Odası Güneydoğu Gezisi

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Güney Doğu Anadolu gezi programı düzenleniyor.



Zara Esnaf Odası, üyelerine yönelik düzenlediği programda, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman illeri gezilecek.



Oda Başkanı Ahmet Okur, "Uzun bir kış dönemini geride bırakan esnaflarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaları ve tatil imkanı bulabilmeleri amacıyla odamız tarafından Güney Doğu Anadolu gezisi düzenliyoruz. Odamıza müracaat eden 45 esnafımızın katılımıyla programımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.