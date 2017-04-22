Zara'da İstişare Toplantısı Yapıldı

Zara Belediyesi tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Zara Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki istişare toplantısında, ilçede yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya birçok alanda hizmetlerin gerçekleştirildiğine değinen Soluk, "2017 yılı ile ilgili yatırım çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl üç katlı belediye binası, öğretmenevi, muhtarlar konağı için ihaleye çıkılacak, yakın zamanda da inşaatlarına başlanılacak." dedi.



Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise Zara'nın hizmetlerle daha da güçlü hale geldiğini vurguladı.



Konuşmaların ardından katılımcılar Zara ile ilgili düşüncelerini, sorunları ve taleplerini dile getirdi.



Toplantıya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.