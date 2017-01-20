Halk müziği, arabesk, sanat müziği, pop ve sürpriz eserleriyle Zara, 20 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde!



Her tarz müziği başarıyla icra eden sayılı kadın vokallerden biri ve bir çok dalda ödüllere layık görülen muhteşem sesi ilk kez Jolly Joker sahnesinde dinlemeye hazır olun. Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



VIP



VIP Kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



Ayakta



* Sahne Önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 yaş sınırı vardır.