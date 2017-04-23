Zaporoje'de Turizm Fuarı: Türk Şirketi Markalaşma Yolunda
Türkiye'ye giden turist sayısında geçen sene rekor kırılan Ukrayna'da, bu alanda çıtayı daha da yükseltmek için girişimler sürüyor.
Türkiye'ye giden turist sayısında geçen sene rekor kırılan Ukrayna'da, bu alanda çıtayı daha da yükseltmek için girişimler sürüyor. Son olarak Zaporoje kentinde düzenlenen turizm fuarında Türkiye'nin tanıtımı yapıldı.
Zaporoje Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenledigi, Zaporoje Valiligi, Ukrayna Turistik Oteller Komitesi ile Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) üyesi Easyway şirketinin ana destekçileri olduğu fuara bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.
Kozak Palace Fuar Merkezinde 21-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Turizm-Seyahat 2017" adlı fuarda, Easyway şirketinin standında TUİD, Türk Hava Yolları (THY) ve Atlas Global da temsil edildi.
Türkiye'nin turizm pontansiyelinin tanıtıldığı Easyway standında, şirketin kendi yatırımları olan, Göcek Limanı'na kayıtlı "Almeria Yacht" ile Ölüdeniz'deki "Ata Lagoon Bech" Oteli ilgi gördü.
2017 yaz döneminde Türkiye'ye 19'u tarifeli, 13'ü charter olmak üzere haftada 32 uçuşun yapılacağı Zaporoje'de, turizm alanında Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine son dönemde ağırlık veriliyor.
Fotoğraftakiler: (Soldan sağa): TUİD Zaporoje Temsilcileri ve Easyway şirketi yöneticileri Mesut Erk ve Halil Zeybek, Easyway yöneticisi Tekin Altay - Kerem