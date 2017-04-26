Kuzey Irak'ı Anlık İstihbaratla Vurduk: 6 Terörist Öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

ANLIK İSTİHBARAT GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 08.38-08.56 saatlerinde anlık alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yerinin ateş altına alındığı harekatta, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Görevini başarıyla tamamlayan Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

2015'TEN BU YANA 10 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Işık: "23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır."

İHA'LAR TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 6 PKK'LI ÖLDÜ

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde tesbit edilen 6 PKK'lı terörist, insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu, Irak topraklarında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Savaş uçaklarıyla, operasyon sırasında 2 sığınak ve 1 mağara da kullanılmaz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, bugün 06.30 sıralarında Güven Dağı bölgesindeki birlikler, bir grup teröristi tespit etti. İHA'larla sürdürülen takip sonucu yer ve konumları belirlenen 6 terörist, Güven Dağı güneyindeki Irak'ın Chameju bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan hava harekatı sırasında 2 sığınak ve 1 mağaranın da kullanılmaz hale getirildiği, bölgedeki operasyonlar sürdürüldüğü belirtildi.