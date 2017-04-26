Zap Bölgesine Hava Harekatı; 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 13.37-13.55 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedefler ateş altına alındı. Çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınak tahrip edilirken, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. - Ankara