Zap Bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde Kuzey Irak Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu silahlı insansız hava aracı ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Zap Bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde Kuzey Irak Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu silahlı insansız hava aracı ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - Ankara

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