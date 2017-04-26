Zap'a Hava Harekatı Düzenlendi

Türk Hava Kuvvetlerince Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap'a Hava Harekatı Düzenlendi

Türk Hava Kuvvetlerince Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Terör, Türk
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