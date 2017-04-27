Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

İstanbul'da gasp çetesi çökertildi

23 farklı gasp olayına karıştığı iddia edilen 13 kişilik çete çökertildi

1 milyon TL para ele geçirmişler



İSTANBUL - İstanbul'da 23 farklı gasp ve kapkaç olayını gerçekleştirdiği ve gerektiğinde müştekiyi silahla yaraladığı iddia edilen gasp çetesi çökertildi. Yaptıkları gasplardan 1 milyon değerinde para elde ettikleri öğrenilen 13 kişilik çetenin vatandaşları gasp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerin 23 farklı olaya karıştığını tespit edilen bir gasp çetesi hakkında çalışma yürütüyordu. Bu kapsamda farklı suçlardan bir çok kez cezaevine girip çıktığı belirlenen 13 çete üyesinin genellikle bankadan çıkan vatandaşları takibe aldığı belirlendi. Bankadan çıkan vatandaşların silah tehdidiyle paralarını alan çetenin 1 milyon değerinde para ele geçirdiği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında gasp olaylarının gerçekleştiği noktalarda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, tespit ettikleri zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda 13 şüpheli yakalanırken olaya konu olan iki adet tabanca, çok sayıda sahte plaka 4 adet çalıntı lüks araba ele geçirildi.

Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

13 kişilik çetenin gasp anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli gaspçılar, bir vatandaşı kovalıyor. Şahıs kaçarken gaspçılar şahsı yere yatırıp paraları almaya çalışıyor. Bu sırada paralar yere saçılıyor. Gaspçılar para almaya çalışırken, bu sırada başka bir vatandaş gaspçıları kovalıyor. Gaspçılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bir başka görüntüde ise gaspçılar araçla takip ettikleri bir kişiyi gasp ediyor. Mağdur aracını park etmek istediği sırada ellerinde silahlarıyla raca koşan gaspçılar vatandaşı gasp ediyor. Bir başka görüntü de ise banka önünü mesken tutan gasp çetesi bir vatandaşın bankadan çıktığını görüyor ve takibe alıyor. Ardından vatandaşın yanına koşarak giden ve elinde tuttuğu torbayı almaya çalışan gaspçılar vatandaşın diremesi üzerine silahla tehdit ediyor.