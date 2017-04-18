Zambiya'da Muhalif Lidere Getirilen Ziyaret Yasağı Kaldırıldı

Zambiya'da mahkeme, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan muhalefet lideri Hakainde Hichilema'ya getirilen ziyaret yasağının kaldırılmasına hükmetti.



Mahkeme, 11 Nisan'da ülkenin batısında düzenlenen bir geleneksel törende Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen muhalefet liderine ayrıca tıbbi tedavi ve avukat tutma hakkının tanınmasına izin verdi.



Kararı veren Hakim Green Malumano, "Şüpheliler, hükümlü gibi muamele görmemeli. Onlar hala, sadece saygı duyulması gereken değil aynı zamanda anayasa kapsamında korunması gereken haklara sahip insanlar." dedi.



Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine yapılan baskında alıkonulması sırasında biber gazı kullanıldığını ve kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlike arz eden bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürmüştü.



Mwiimbu, "Polis durumdan haberdar edilmesine rağmen Hichilema hastaneye kaldırılmadı." ifadesini kullanmıştı.



Hichilema'yı ziyarete giden partinin Genel Sekreteri ve 4 parti üyesi de 14 Nisan'da onunla birlikte gözaltına alınmıştı.



Muhalefetteki Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisinin (UPND) Başkan Yardımcısı Gooffrey Bwalya Mwamba, partinin Genel Sekreteri Steven Katuka ve beraberindeki 4 parti üyesinin, tutuklu bulunan Hichilema'nın sağlık durumunu öğrenmek için gittikleri Lilayi Polis Okulunda "ziyaretçi yasağını deldikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıklamıştı.





Öte yandan Emniyet Sözcüsü Easter Katongo, muhalefet liderine yapılacak ziyaretleri düzenlemek amacıyla böyle bir yasak uygulandığını ileri sürmüştü.



Hichilema, geçen yıl ekim ayında da halkı isyana teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.