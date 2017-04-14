Zambiya'da Muhalefete Gözaltılar Devam Ediyor

Zambiya'da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltında tutulan muhalefet lideri Hakainde Hichilema'yı ziyarete giden muhalefet partisi genel sekreteri ve 4 parti üyesi gözaltına alındı.



Muhalefetteki Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisi (UPND) Başkan Yardımcısı Gooffrey Bwalya Mwamba, partinin Genel Sekreteri Steven Katuka ve beraberindeki 4 parti üyesinin, tutuklu bulunan Hichilema'nın sağlık durumunu öğrenmek için gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretçi yasağını deldikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.



Mwamba, "Aralarında avukatların da bulunduğu üst düzey parti üyelerinin ziyaret talebi reddedildi. Bu durum şüphe uyandırıcı çünkü Hichilema'dan en son haber aldığımızda çok hasta olduğunu duymuştuk." dedi.



Öte yandan Emniyet Sözcüsü Easter Katongo, muhalefet liderine yapılacak ziyaretleri düzenlemek amacıyla böyle bir yasak uygulandığını ileri sürdü.



Ülkenin batısında, geçen hafta düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen muhalefet lideri Hichilema, salı günü gözaltına alınmıştı.



Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine yapılan baskında biber gazı kullanıldığını ve kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlike arz eden bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürmüştü.



Mwiimbu, "Polisin durumdan haberdar edilmesine rağmen Hichilema hastaneye kaldırılmadı." ifadesini kullanmıştı.