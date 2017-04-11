Zambiya'da Muhalefet Lideri Gözaltında

Zambiya'da muhalefetteki Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisi (UPND) lideri Hakainde Hichilema'nın "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, hafta sonu ülkenin Batı Bölgesi'ndeki bir geleneksel tören sırasında Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen müvekkilinin evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığını ve "vatana ihanet" ile suçlandığını açıkladı.



Yöneltilen suçlamaların mantık dışı olduğunu savunan Mwiimbu, söz konusu olayın muhalefet liderinin tutuklanmasına yol açmak amacıyla yöneticilerle iş birliği içindeki polisler tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.



UPND Genel Sekreteri Steven Katuda da düzenlediği basın toplantısında, Hichilema'nın evine gaz bombası kapsülleri atıldığını bu nedenle de parti liderinin ve ailesinin hayatından endişe edildiğini kaydetti.



Katuda, "Hichilema ve ailesinin evine dün gece sağlık personelinin girişine izin verilmedi. Parti olarak oldukça endişeliyiz." ifadelerini kullandı.



Zambiya yasalarına göre vatana ihanet edenler hakkında idam kararı veriliyor.



Hichilema, geçen yıl ekim ayında da halkı isyana teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Ülkede 11 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Devlet Başkanı ve iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.



Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hichilema, seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül'de reddedilmişti.