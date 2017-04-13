Zambiya'da Gözaltına Alınan Muhalefet Lideri

Zambiya'da gözaltına alınan ve vatana ihanetle suçlanan muhalefet lideri Hakainde Hichilema'nın, evine düzenlenen baskında kullanılan biber gazı nedeniyle rahatsızlandığı ancak tıbbı tedavi görmesine izin verilmediği iddia edildi.



Muhalefetteki Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisi (UPND) lideri Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlike arz eden bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürdü.



Mwiimbu, "Polisin durumdan haberdar edilmesine rağmen Hichilema hastaneye kaldırılmadı." ifadesini kullandı.



Hafta sonu ülkenin batısında düzenlenen geleneksel tören sırasında Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema dün gözaltına alınmıştı.



UPND Genel Sekreteri Steven Katuda, düzenlediği basın toplantısında, Hichilema'nın evine gaz bombası kapsülleri atıldığını bu nedenle de parti liderinin ve ailesinin hayatından endişe edildiğini kaydetmiş, "Hichilema ve ailesinin evine dün gece sağlık personelinin girişine izin verilmedi. Parti olarak oldukça endişeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.



Zambiya yasalarına göre, vatana ihanet edenler hakkında idam kararı veriliyor.



Hichilema, geçen yıl ekim ayında da halkı isyana teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Ülkede 11 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Devlet Başkanı ve iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.



Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hichilema, seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül'de reddedilmişti.