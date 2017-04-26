Zamansız Oyunlar' Zamana Meydan Okuyor

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM), Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi desteği ile "Zamansız Oyunlar" projesini hayata geçiriyor.



Kent koşullarında geleneksel sokak oyunlarının teknolojik oyunlara yenik düşmesi sonucu, çocukların zihinsel, bedensel gelişimini sağlayan, iletişimi öğreten, paylaşımı geliştiren ve unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarının tanıtılması ve öğretilmesini amaçlayan proje, değerlerin yaşatılmasında da rol oynayacak. Proje sürecini yürüten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Müge Şen ve Araştırma Görevlisi Emel Durmaz ile öğretmen adayları, okul bahçesine kurulan oyun istasyonlarında çocuklarla birlikte oynadı. İp atlama oyunu önünde uzun kuyruklar oluşurken, mendil kapmaca ve çuval yarışında takımlar birbirlerini yenmek için kıyasıya yarıştı. Yakantop ve aç kapıyı bezirganbaşı oyunları da büyük ilgi gördü.



Keçiören'de belirlenmiş okulların bahçesinde gerçekleştirilecek ve iki ay sürecek proje ile çocukların keyifli dakikalar yaşaması hedefleniyor. Proje, 15 Mayıs'ta Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezinde gerçekleştirilecek Bilim ve Oyun Şenliği ile sona erecek.



Keçiören'deki tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilecek olan şenlikte öğrenciler, kurulacak oyun istasyonlarında tüm oyunları yeniden oynayabilecek. Bununla birlikte okullar, projelerini sergileme fırsatı bulurken, sahne gösterileriyle de okullarını temsil edebilecek. Ayrıca düzenlenecek kermeslerde de ürün satışı ile okullarına destek olabilecek. - ANKARA