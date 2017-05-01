Zamanın izlerini silebilirsiniz

Ancak, ilerleyen zamanla birlikte ortaya çıkan izler, güzel ve estetik bir görünüm için bir takım müdahaleleri de kaçınılmaz kılıyor.

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, zamanın ciltte oluşturduğu izleri kolay ve hızlı bir şekilde silmenin ipucunu verdi.

Zaman ve yerçekiminin etkisiyle esnekliğini kaybeden ciltte oluşan düşük kaslar ve kırışıkların güzelliğine özen gösterenleri rahatsız etmeye başladığını ifade eden Geylani, böyle durumlarda, tıbbi kozmetik sektörünün en önemli buluşlarından hyaluronik asit dolguların, zamanın izlerini silmede en büyük yardımcılardan biri olduğunu söyledi. Bu dolguların yüz bölgesindeki çizgilerden burun, dudak gibi her alanda kullanıldığını belirten Dr. Gizem Toktaş Geylani, "Çukurlukları doldurup, lifting yapan ürünler olduğu gibi, bu ürünlerin cilde parlaklık veren vitaminlerle kombine olan formları da bulunur" dedi.

Uygulamanın oldukça kolay ve hızlı yapıldığına işaret eden Geylani, "Uygulama sonrası oluşan olumlu etkiler 1 yıl kadar devam edebilir. Ancak, uygulamanın, bu konuda yetkili bir tıp doktoru tarafından değerlendirilmesi ve yapılması gerektiği unutulmamalıdır" diye konuştu.