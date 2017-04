Tiyatro Fora'nın yeni oyunu "Zamanın Durduğu An" Öykü Sahne'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.



Pulitzer Ödüllü ünlü oyun yazarı Donald Margulies, Zamanın Durduğu An'da, Ortadoğu'daki savaşın ve terör olaylarının dehşetini belgeleyen gazeteci bir çiftin hayatını mercek altına alıyor. Kısa süre önce, Irak'ta yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla ciddi biçimde yaralanan foto muhabiri Sarah, bir süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilmiştir. Bir yandan aldığı fiziksel yaralarla başa çıkmak, bir yandan da geride bıraktığı hayatının üzerindeki duygusal izlerini silmek için çaba sarf etmektedir.



Yazan: Donald Margulies



Çeviren ve Yöneten: Tufan Karabulut



Oynayanlar: Burcu Alp, Tufan Karabulut, Arda Kavaklıoğlu, Gümeç Alpay



Dram, 2 Perde



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Öykü Sahne



Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye



Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Zamanın Durduğu An



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır