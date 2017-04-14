Zamanın Durduğu An

Tiyatro Fora'nın yeni oyunu "Zamanın Durduğu An" Öykü Sahne'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Zamanın Durduğu An

Tiyatro Fora'nın yeni oyunu "Zamanın Durduğu An" Öykü Sahne'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Pulitzer Ödüllü ünlü oyun yazarı Donald Margulies, Zamanın Durduğu An'da, Ortadoğu'daki savaşın ve terör olaylarının dehşetini belgeleyen gazeteci bir çiftin hayatını mercek altına alıyor. Kısa süre önce, Irak'ta yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla ciddi biçimde yaralanan foto muhabiri Sarah, bir süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilmiştir. Bir yandan aldığı fiziksel yaralarla başa çıkmak, bir yandan da geride bıraktığı hayatının üzerindeki duygusal izlerini silmek için çaba sarf etmektedir.

Yazan: Donald Margulies

Çeviren ve Yöneten: Tufan Karabulut

Oynayanlar: Burcu Alp, Tufan Karabulut, Arda Kavaklıoğlu, Gümeç Alpay

Dram, 2 Perde

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Öykü Sahne

Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Zamanın Durduğu An

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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