Zamane Çocukları İlk Kez Teknolojiden Uzak Kaldı

Bodrum'da yaşayan çocuklar bir günlüğüne de olsa teknolojiden uzak kalarak 90'lı yılların sokak oyunları ile doyasıya eğlendi.



Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nun, Gümbet Değirmenler Mevkiinde gerçekleştirdiği etkinlikle çocuklar teknolojiden uzak bir gün yaşadı. İp atlayıp, bilye oynayan çok sayıda çocuk rengarenk uçurtmaları ile gökyüzünü renklendirdi. Gümbet Değirmenler Mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Göztepe Bodrum Futbol Okulu öğrencisi ve velileri katıldı. Okul yöneticilerinin düzenlediği organizasyonda buluşan öğrenciler ve velileri teknolojiden uzak bir gün yaşadı. Çocuklara velileri de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kimi annelerin kucağında çocuklarıyla ip atladığı etkinlik sırasında birçok veli de yaşadıkları güzel günü cep telefonları ile görüntüledi.



Göztepe Bodrum Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak basın mensuplarına yaptığı açıklamada amaçlarının çocuklarla birlikte teknolojiden uzak bir gün geçirip onlara çocukluklarını yaşatmak olduğunu belirtti. Çatak sözlerini şu ifadelerle sürdürdü : "Bizim zamanında yaşadıklarımızı onlara yaşatmak için buradayız. Bugün sokağa çıkmak, sokakta oynamak çok zor, onlar maalesef bu imkanlara sahip değiller. Ama bizim sokakta yetişen çocuklara da ihtiyacımız var. Ağaçlara tırmanan, inşaatın birinci katıdan kuma atlayan, yerde taşla oyun oynayan, toprak yutan, sokakta dizi yırtılan çocuklara da ihtiyacımız var. Onları teknolojiden, sosyal medya tuzağından kurtarmak için böyle bir etkinlik düzenledik".



Okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler oyunların ardından mangal yakarak yorgunluk attılar. - MUĞLA