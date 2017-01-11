Zamandı, Yer Edindi" Sergisi Açıldı

Fotoğrafçı Ömer Orhun'un Milli Reasürans Sanat Galerisi için hazırladığı "Zamandı, Yer Edindi" sergisi sanatseverlerle buluştu.



Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergide AA muhabirine konuşan Orhun, fotoğrafların üç senelik bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Fotoğraflar, belirli bir duyguyu veren bir şekli yaratmak üzere çekildi ve o hayali şeklin birer parçası olacak fotoğraflar. Sergideki her fotoğraf en az 4 kareden oluşuyor, farlı yerlerde de çekilse birleştiğinde hepsi de totalde bir şeyi anlatan fotoğraflar." dedi.



Fotoğrafları, her cümleden birer kelime seçer gibi çekildiği yerlerdeki bağlamından kopararak başka bir anlama evirdiğini söyleyen Orhun, sergide yer alan fotoğrafların bir format içerisinde tek bir anlamı temsil ettiğini kaydetti.



Sergi için hazırlanan katalogda şair Birhan Keskin'in kaleme aldığı bir metin de bulunuyor.



Milli Reasürans Sanat Galerisi'ndeki sergi, 18 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.