Zamana Karşı Time Trial Etkinliği Başlıyor

İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde hız tutkunları buluşturacak olan Time Trial etkinliği 29 Ocak Pazar günü start alıyor.



Trafikte hız sınırını aşıp riskli ve tehlikeli bir ortam oluşturmak yerine pilotların güvenli bir ortamda bilinçli bir şekilde yarışmalarına olanak sağlayan Time Trial etkinliği, Ülkü Park Yarış Pisti'nde 29 Ocak 2017 günü gerçekleştirilecek. İzmir ve çevre ilçelerden büyük ilgi gören etkinlikte, farklı kategoriler ile kendilerini deneyecek olan pilotlar yarışacak.



Farklı kategorilerde yarışılacak



İster kendi araçlarıyla isterlerse de pistte bulunan yarış otomobilleriyle etkinliğe katılma imkanı olan pilotlar, hem direksiyon hakimiyetlerini geliştirip hem de viraja girme konusunda brifing ve eğitim alma şansını da elde etmiş oluyor. Brifing ve eğitimden sonra da zamana karşı güvenli bir şekilde etkinlikler ve yarışlar devam ederken, günün sonunda en hızlı olan pilotlar dereceye girerek kupalarını kazanıyor.



2 bin metrelik büyük pistte Time Trial etkinliğine katılan motorspor tutkunları dört ayrı kategoride zamana karşı mücadele verecekler. Kategoriler ise 0-2000 CC, 2000 CC ve üzeri, Wolksvagen ve Fiat Siena olarak belirlendi. - İZMİR