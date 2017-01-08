Altan Tezel'in yazıp yönettiği "Zaman Makinesi-Alexander Graham Bell" tiyatro oyunu, Dora Sahne'de!



"Okul proje ödevleri için "Zaman Makinesi" tasarlayan iki kafadar, babaannenin bilmeden yardım etmesiyle kendilerini, tam da telefonu icat ettiği sırada Graham Bell'in laboratuarında bulurlar ve onun icadına şahit olurlar. Bell ve yardımcısını da alarak günümüze dönerler.



1876 yılından günümüze gelen Bell ve yardımcısının yaşadığı şaşkınlıktan kaynaklanan durum komedisi, çocuklara keyifli anlar yaşatırken, aynı zamanda bilim tarihini öğrenmelerine yardımcı olacak."



Yazan - Yöneten: Altan Tezel



Oynayanlar: Özlem Tezel, Serkan Günüşen, Deniz Tanfener, Batuhan Köse, Mertcan Bilal