Altan Tezel'in yazıp yönettiği "Zaman Makinesi 2 - Albert Einstein" tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor.



Okul proje ödevleri için, zamanda yolculuk makinesi yapan Kemal ve Ayşe, babaanne Hacer'i de alarak 1951 yılına Albert Einstein'ın evine giderler. Einstein "İzafiyet Teorisini" onların anlayabileceği bir dille anlatır. Dönem farklılıklarından dolayı çeşitli karışıklıklara ve yanlış anlaşılmalara neden olurlar.



Eistein'ın okul çağında okumayı geç öğrenmesi, okuldaki başarısızlığı oyunda ön plana çıkarılarak, çocuklardaki potansiyelin okul başarılarına göre değerlendirilmemesi ve her çocuğun mutlaka bir şekilde başarılı olabileceğinin altı çizilmektedir. Eistein'ın ünlü fotoğrafının çekilmesiyle ona veda ederler.



Yazan-Yöneten: Altan Tezel



Oynayanlar: Özlem Tezel, Serkan Günüşen, Deniz Tanfener, Emre Gedik, Batuhan Kurt



Yaş: 5+ Süre: 60 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Zaman Makinesi 2 - Albert Einstein - Tiyatro 34



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır