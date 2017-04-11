Zaman Gazetesi İddianamesi Tamamlandı
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Kaynak: Dunya.com
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