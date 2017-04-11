Zaman Gazetesi Eski Yönetici ve Yazarlarına Yönelik Soruşturma Tamamlandı

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma tamamlanarak, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında 3'er ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından, kapatılan Zaman Gazetesi eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Soruşturma savcısının 64 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklu şüpheliler; Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güler, Ali Bulaç, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Onur Kutlu, Şahin Alpay, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler İhsan Duran Dağı, Sedat Yetişkin ile diğer şüpheliler; Ahmet İrem, Ali Hüseyin Çelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural, Orhan Kemal Cengiz'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri istendi.



"Ön hazırlık niteliğinde yazılar yazdılar"



Şüpheliler Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Şahin Alpay, Nuriye Ural, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Duran Dağı'nın FETÖ-PDY medya organlarında görev yapan köşe yazarları oldukları, yazı başlıklarının ve yazılarından seçilen kısımların "cımbızla çekilip" alınmadığı, bu yazılardaki ifadelerin "mecaz" ya da "metafor" olarak izah edilemeyeceği belirtilerek, "Ön hazırlık niteliğinde yazılar yazan şüpheli yazarların, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullanarak örgüt amacına hizmet ettikleri, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla FETÖ-PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri" bilgisine yer verildi.



"FETÖ'nün amacı için medya gücüne düşen görevi yerine getirdiler"



Şüpheliler Sedat Yetişkin, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Mehmet Özdemir, Faruk Akkan, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Şeref Yılmaz, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük, Ali Hüseyin Çelebi, Ahmet İrem, Süleyman Sargın, Osman Nuri Öztürk, Osman Nuri Arslan'ın FETÖ-PDY medya kuruluşları olan Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Cihan Haber Ajansı, FİA Prodüksiyon Radyo ve Televizyon Reklam Organizasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti., Irmak Radyo TV Hizmetleri A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş. bünyesinde yönetici ve çalışan oldukları ve FETÖ-PDY terör örgütünün genel amaçlarına ulaşmak için medya gücüne düşen görevi yerine getirdikleri vurgulandı. - İSTANBUL