Zam Şampiyonu Kabak Oldu

Türkiye Ocak ayı zam şampiyonu kabak olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise kadın ceketi oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre fiyatı en fazla artan ve düşen maddeler belirlendi. Buna göre; Türkiye'nin Ocak ayı zam şampiyonu, fiyatı yüzde 92,71 artan kabak oldu. İkinci sırayı yüzde 79,37 artan patlıcan alırken, salatalık yüzde 74,34 artış ile üçüncü sırada yer aldı.



Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Sivri biber yüzde 63,78, domates yüzde 57,57, köprü geçiş ücreti yüzde 47,37, karnabahar yüzde 33,83, mandalina yüzde 29,90, marul yüzde 28,31, pırasa yüzde 23,57, limon yüzde 23,01, havuç yüzde 22,72, ıspanak yüzde 18,82, patates yüzde 14,85, otoban geçiş ücreti yüzde 14,76, doktor muayene ücreti yüzde 11,35, mücevher (altın) yüzde 10,64, sürücü eğitim kurs ücreti yüzde 10,55, LPG dolum ücreti yüzde 7,61 ve televizyon 6,60".



Fiyatı en fazla düşen kadın ceketi



Ocak ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 13,80 düşüşle kadın ceketi olurken, yüzde 13,30 düşüş gösteren erkek kazağı ikinci sırada yer aldı. Yünlü erkek kabanı da yüzde 12,83 düşüşle üçüncü oldu.



Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Kadın hırkası yüzde 12,11, çocuk kazağı yüzde 11,91, elbise yüzde 11,62, çocuk anorak tipi kaban yüzde 11,57, kadın gömleği yüzde 10,99, yumurta yüzde 10,97, erkek takım elbisesi yüzde 10,34, kadın botu yüzde 9,43, çocuk sweatshirtü yüzde 9,35, erkek pantolonu yüzde 7,87, kadın pardösüsü yüzde 7,73, çocuk eşofmanı yüzde 7,59, etek 7,56, çocuk botu yüzde 7,42, kadın ayakkabısı yüzde 7,11, kadın çizmesi yüzde 6,46 ve çocuk spor ayakkabısı yüzde 5,61". - İSTANBUL