"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.



"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylar :



İl : Diyarbakır



İlce : Kayapinar



Mekan : Hayal Kahvesi Diyarbakır



Mekan Adresi : Peyas Mah. Mahabad Bulvarı, Azel Çetin Durmaz Residence, 1. Etap, A blok Altı



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Zakkum



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır