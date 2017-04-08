Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, 8 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde!



"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.



"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Ooze Venue



Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Zakkum



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır