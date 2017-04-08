Zakkum
Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, 8 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde!
Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, 8 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde!
"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.
"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Zakkum
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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