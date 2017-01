"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, şarkılarını 26 Ocak'ta IF Performance Hallsahnesinde sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.



"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.