"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, şarkılarını 7 Ocak'ta IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.



"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, Şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.