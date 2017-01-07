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Zakkum

Zakkum

"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, şarkılarını 7 Ocak'ta IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Zakkum

"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, şarkılarını 7 Ocak'ta IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde  sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel'e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol'a ait.

"Zehr-i Zakkum", "13", "Ben Böyle Değildim" ve "Her Gün Sonbahar"ın ardından, Şubat 2016 tarihli yeni albümleri "Bir Gece Yarası" turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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