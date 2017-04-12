Zaharova: "Suriye Dışişleri Bakanı 13-15 Nisan Tarihleri Arasında Rusya'ya Gelecek"

Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim'in, 13-15 Nisan tarihleri arasında Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim'in 13-15 Nisan'da ülkesini ziyaret edeceğini duyurdu. Zaharova, Muallim ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergeyi Lavrov'un gerçekleştireceği görüşmede tarafların, ABD'nin Suriye saldırısının sonuçlarını en aza indirmesi için atılması gereken ortak adımları ele alacağını dile getirdi.



Zaharova, Moskova'nın cuma günü Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanlarının üçlü bir zirvesine ev sahipliği yapacağını bildirdi. "Görüşmelerin ana teması Suriye'deki askeri-siyasi durum olacak" diyen Zaharova, "Katılımcılar, Suriye'de siyasi çözüm bulma çabalarının baltalanmasını önleme tedbirlerini görüşecekler" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA