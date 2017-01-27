Zaharova: Suriye Anayasa Tasarısı Müzakerenin Başlangıç Noktasıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın sunduğu Suriye Anayasa tasarısının sabit bir eylem planı olmadığını, müzakerenin başlangıç noktası olduğunu açıkladı.

''SABİT BİR EYLEM PLANI DEĞİDİR''

Zaharova yaptığı açıklamada, şu ana kadar internete sızan bilgiler hariç, bu konuda hiçbir tepki gösterilmediğini belirtti. Zaharova, "Şüphesiz ki bu tasarı sabit eylem planı değildir. Belge, müzakerenin başlangıç noktası olacak ve değiştirilebilecek fikirlerden ibaret. Şöyle diyelim, bu belge müzakerecilerin ellerinde silah yerinde anayasa tasarısı olsun diye, Suriyelilerin çabaları laf üzerinde değil ülkelerinin geleceğinin projesi üzerinde odaklansın diye hazırlandı." şeklinde konuştu.