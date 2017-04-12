Zaharova Basın Toplantısında Ivanka Trump'ı Hedef Aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zaharova, "Moskova, ABD'nin sırf Washington'dan birisi istedi diye Suriye'yi bombalamayı bırakacağını umuyor" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'I IVANKA İKNA ETTİ"

Trump'ı Suriye'yi vurması konusunda Ivanka Trump'ın ikna ettiği iddia edilmişti. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasının karar alma aşamasında Ivanka Trump'ın etkisi altında kaldığından emin olduğunu söylemesi bu iddiaları doğrulamıştı.

"DÖNEM ZOR KARARLAR ALMAYI GEREKTİRİYOR"

Ivanka Trump, ABD gemilerinin Suriye'yi vurmasından sonra Twitter'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçerisinde bulunduğumuz dönem, zor kararlar almayı gerektiriyor. İnsanlığa karşı işlenen bu korkunç suçları kabul etmeyi reddettiği için babamla gurur duyuyorum."