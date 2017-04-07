Zaharova: ABD Hiçbir Şey Araştırmadan Tepki Gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD hiçbir şey araştırmadan, uluslararası terörizmle mücadele eden ülkeye tepki gösterdi" dedi.



Sözcü Zaharova, yaptığı açıklamada, "ABD uluslararası güvenliğe tehdit eden, dünyadaki mevcut olan problemlerini ağırlaştırdığı böyle bir yaklaşımı ilk kez uygulamıyor. ABD birliklerinin ve diğer ülkelerin Suriye'de Hükümeti veya BM kararından rızası olmadan uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Önce saldırılar, terörle mücadele ile açıklanıyordu, şimdi ise Suriye'ye karşı bir saldırganca bir eylemdir" dedi. ABD operasyonunun, Rus-Amerikan ilişkilerini zedeleyeceğine dikkat çeken Zaharova, "Uzun zamandır uluslararası terörizme karşı savaşan meşru Suriye hükümete karşı yapılan, gayrimeşru eylemleri asla kabul etmeyeceğiz. Bu silahlı eylemi desteklemek amacıyla Washington İdlib'te yaşananları farklı yansıttı. Amerika, Şam'ın kimyasal silahı olmadığından haberdar. ABD, Irak'ta teröristlerin kimyasal silah kullanımını gözardı etti. Halep'te teröristlerin kimyasal silahlarına dair belgelerini göz ardı ediyorlar. Rus tarafı, ABD ile imzalanan olayların önlenmesi ve Suriye'de operasyonlar sırasında havacılık güvenliğini sağlayacak muhtıra askıya alıyor. Bu durumu tartışmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırıyoruz" dedi.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)